Президент Южной Осетии Гаглоев прибыл в Москву

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прилетел в Россию на торжества по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба политика.

Отмечается, что лидер республики прибыл в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Гаглоева сопровождает делегация от Южной Осетии: временно исполняющий обязанности министра обороны Инал Сабанов и глава комитета информации и печати Мария Котаева.

Ранее в Россию на празднование Дня Победы прибыл президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:Южная ОсетияДень ПобедыМосква

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