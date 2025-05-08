Президент Южной Осетии Гаглоев прибыл в Москву
8 мая 202510:21
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прилетел в Россию на торжества по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба политика.
Отмечается, что лидер республики прибыл в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Гаглоева сопровождает делегация от Южной Осетии: временно исполняющий обязанности министра обороны Инал Сабанов и глава комитета информации и печати Мария Котаева.
Ранее в Россию на празднование Дня Победы прибыл президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru