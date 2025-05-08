Песков рассказал, что переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут в разных форматах

Переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина будут длительными и состоятся в разных форматах. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Будет, естественно, и беседа в узком составе. Хотя само по себе понятие узкого состава, наверное, малоприменимо для российско-китайских отношений, там узкий состав будет такой обширный», - поделился представитель Кремля.

Далее планируются переговоры делегаций двух стран. Затем главы государств побеседуют один на один, у Путина и Си Цзиньпина будет «отдельное чаепитие, отдельный ланч».

Си Цзиньпин посетит Россию с 7 по 10 мая с официальным визитом, политик примет участие в мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведет переговоры с Владимиром Путиным, пишет Ura.ru.

