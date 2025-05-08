В Париже машина въехала в толпу болельщиков, отмечавших победу ПСЖ

Автомобиль въехал в толпу болельщиков в Париже, праздновавших выход футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финал Лиги чемпионов. Об этом пишет Le Parisien.

ЧП произошло неподалеку от Елисейских полей. Пострадали три человека, их доставили в больницу. Один из раненых находится в критическом состоянии, еще двое - в тяжелом.

Позже въехавший в людей автомобиль нашли сгоревшим, судьба водителя пока неизвестна.

«Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов, французский клуб обошел соперника по сумме двух матчей (3:1) и вышел в финал турнира. В решающей игре команда из Парижа встретится с итальянским «Интером», пишет RT.

