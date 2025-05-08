В Париже машина въехала в толпу болельщиков, отмечавших победу ПСЖ
Автомобиль въехал в толпу болельщиков в Париже, праздновавших выход футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финал Лиги чемпионов. Об этом пишет Le Parisien.
ЧП произошло неподалеку от Елисейских полей. Пострадали три человека, их доставили в больницу. Один из раненых находится в критическом состоянии, еще двое - в тяжелом.
Позже въехавший в людей автомобиль нашли сгоревшим, судьба водителя пока неизвестна.
«Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» в полуфинале Лиги чемпионов, французский клуб обошел соперника по сумме двух матчей (3:1) и вышел в финал турнира. В решающей игре команда из Парижа встретится с итальянским «Интером», пишет RT.
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