В ДНР медработникам будут выделять земельные участки
Медицинские работники Донецкой Народной Республики смогут получать участки земли под индивидуальное строительство. Об этом написал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Власти региона и Минздрав консолидируют усилия по решению жилищного вопроса для медработников.
«Мы со стороны региона будем выделять земельные участки для индивидуального строительства, также нашим преимуществом является 2%-я ипотека на покупку "первички"», - подчеркнул Пушилин.
Ранее стало известно, что ДНР получит свыше 150 млн рублей на реализацию национального проекта «Экологическое благополучие», напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru