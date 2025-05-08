В ДНР медработникам будут выделять земельные участки

Медицинские работники Донецкой Народной Республики смогут получать участки земли под индивидуальное строительство. Об этом написал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Власти региона и Минздрав консолидируют усилия по решению жилищного вопроса для медработников.

«Мы со стороны региона будем выделять земельные участки для индивидуального строительства, также нашим преимуществом является 2%-я ипотека на покупку "первички"», - подчеркнул Пушилин.

Ранее стало известно, что ДНР получит свыше 150 млн рублей на реализацию национального проекта «Экологическое благополучие», напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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