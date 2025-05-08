Google переименовала в приложении Персидский залив в Арабский
Корпорация Google переименовала Персидский залив в Арабский в своем приложении «Google карты». Об этом пишет РИА Новости.
Изменения заметили пользователи из Ближневосточного региона. Теперь при запросах «Arab gulf» или «Persian gulf» им показывают на карте точку «Арабский залив».
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп на следующей неделе во время визита в Саудовскую Аравию планирует объявить о решении американской стороны называть Персидский залив Арабским.
В феврале Google переименовала Мексиканский залив в Американский, такие изменения ввели для пользователей из США, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru