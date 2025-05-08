«Союзмультпарк» покажет восстановленные анимационные фильмы времен ВОВ
Мультимедийный центр «Союзмультпарк» в День Победы покажет восстановленные мультфильмы киностудии «Союзмультфильм», которые были созданы во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе студии.
Специалисты восстановили анимационные ленты, устранив возникшие из-за естественного устаревания пленки технические дефекты.
Зрителям представят мультфильмы «Слон и Моська» 1941 года (реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис), «Лиса, Заяц и Петух» (реж. Ольга Ходатаева) и «Елка» (реж. Михаил Цехановский и Петр Носов) 1942 года, «Синица» (реж. Мстислав Пащенко, Александр Иванов) и «Орел и Крот» (реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис) 1944-го.
Ранее в Чеховском техникуме в Подмосковье показали восстановленную версию фильма, посвященного 80-летию Победы, пишет 360.ru.
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