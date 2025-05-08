Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин начал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе в Кремле, пишет РИА Новости.

В состав делегации РФ на встрече вошли в том числе министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, помощник российского лидера Юрий Ушаков, председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По итогам переговоров запланированы совместные заявления и выступления глав России и Китая перед СМИ, общение в неформальной обстановке.

Путин выразил коллеге признательность за решение прибыть в Москву и «разделить празднование 80-летия священной для нашей страны Великой Победы». В свою очередь, Си Цзиньпин назвал президента РФ другом и отметил, что рад принять участие в торжествах.

Лидер Китая прилетел в Москву накануне, его встретила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, напоминает RT.

