Товарооборот России и США за март увеличился до максимума за два года

Товарооборот России и США вырос в 1,5 раза за март и достиг максимума за два года - $573 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы Соединенных Штатов.

Отмечается, что торговля между двумя странами увеличилась с $389,4 млн в феврале до $573,4 млн в марте. Это наибольший показатель с марта 2023 года, когда товарооборот составил $628,5 млн.

Российский экспорт резко вырос в 1,5 раза (с $339,6 млн до $523,45 млн) из-за скачка в американском импорте удобрений до $219 млн. При этом поставки продукции из США в Россию сохранились на уровне февраля - $50 млн.

Ранее стало известно, что Франция в январе увеличила импорт из России до максимальных с декабря 2022 года 507 млн евро, пишет Ura.ru.

