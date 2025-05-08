Товарооборот России и США за март увеличился до максимума за два года
Товарооборот России и США вырос в 1,5 раза за март и достиг максимума за два года - $573 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы Соединенных Штатов.
Отмечается, что торговля между двумя странами увеличилась с $389,4 млн в феврале до $573,4 млн в марте. Это наибольший показатель с марта 2023 года, когда товарооборот составил $628,5 млн.
Российский экспорт резко вырос в 1,5 раза (с $339,6 млн до $523,45 млн) из-за скачка в американском импорте удобрений до $219 млн. При этом поставки продукции из США в Россию сохранились на уровне февраля - $50 млн.
Ранее стало известно, что Франция в январе увеличила импорт из России до максимальных с декабря 2022 года 507 млн евро, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru