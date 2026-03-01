Зеленский раскритиковал ЕС и США за отсутствие поддержки
20 марта 202600:12
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что раскритиковал Европейский союз и американские власти за отсутствие поддержки в конфликте с Россией.
По его словам, 20-й пакет антироссийских санкций зашел в тупик. Кроме того, президент указал, что США ослабили некоторые санкции против России.
Ранее американский президент Дональдл Трамп пообещал вернуть санкции против России по окончании нефтяного кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
