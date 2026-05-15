ВЦИОМ: Рейтинг одобрения деятельности Путина снова вырос
Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина вырос впервые с начала весны. Об этом сообщает Всероссиский центр изучения общественного мнени я (ВЦИОМ).
Согласно результатам опрос, который был проведён с 4 по 10 мая, показатель одобрения деятельности президента главы государства вырос с 65,6% до 66,8%. До этого он снижался в течение восьми недель – с 73,3% до 65,6%.
При этом рейтинг одобрения работы правительства РФ продолжает снижаться – с 47,1% в начале марта до 38,9% за неделю с 4 по 10 мая.
Отмечается, что свежие данные были обнародовал после паузы: в конце апреля они не публиковались. Кроме того, из-за ограничений мобильной связи в мае исследование впервые провели по комбинированной схеме. Если раньше это был 100% телефонный опрос, то теперь 50% приходится на маршрутную выборку.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что в апреле индекс счастья граждан России составил 52 пункта, снизившись относительно марта на 4%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
