Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии
Итальянский тренер Карло Анчелотти и сборная Бразилии по футболу договорились о продолжении сотрудничества. Об этом сообщает RT.
В Бразильской конфедерации футбола (CBF) уточнили, что новый контракт со специалистом рассчитан до чемпионата мира 2030 года.
«Продолжение работы Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии... отражает доверие, которое он заслужил у команды и бразильских болельщиков», — указали в организации.
Анчелотти возглавил сборную Бразилии после ухода из мадридского «Реала» в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Под его руководством бразильская национальная команда сыграла 10 матчей, в пяти из которых одержала победу.
