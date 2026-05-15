Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии

Итальянский тренер Карло Анчелотти и сборная Бразилии по футболу договорились о продолжении сотрудничества. Об этом сообщает RT.

В Бразильской конфедерации футбола (CBF) уточнили, что новый контракт со специалистом рассчитан до чемпионата мира 2030 года.

«Продолжение работы Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии... отражает доверие, которое он заслужил у команды и бразильских болельщиков», — указали в организации.

Анчелотти возглавил сборную Бразилии после ухода из мадридского «Реала» в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Под его руководством бразильская национальная команда сыграла 10 матчей, в пяти из которых одержала победу.

ФОТО: dpa / ТАСС
