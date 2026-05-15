Россиянки выиграли чемпионат Европы в стрельбе из винтовки

Уточняется, что сборная России, в состав которой вошли Елена Кретинина, Мария Круглова и Анастасия Сорокина, выиграли золотые медали в соревнованиях по стрельбе из винтовки с 50 метров лёжа.

Российское трио показало результат 1846,8 балла. Второе место заняла команда Чехии (1843,7 балла). Бронзовые медали достались юниоркам из Германии (1841,9 балла).

Ранее российская саблистка Яна Егорян выиграла золотую медаль на этапе Гран‑при по фехтованию в Корее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».