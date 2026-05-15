Россиянки выиграли чемпионат Европы в стрельбе из винтовки
Россиянки выиграли проходящий в Хорватии юниорский чемпионат Европы в стрельбе из винтовки. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что сборная России, в состав которой вошли Елена Кретинина, Мария Круглова и Анастасия Сорокина, выиграли золотые медали в соревнованиях по стрельбе из винтовки с 50 метров лёжа.
Российское трио показало результат 1846,8 балла. Второе место заняла команда Чехии (1843,7 балла). Бронзовые медали достались юниоркам из Германии (1841,9 балла).
Ранее российская саблистка Яна Егорян выиграла золотую медаль на этапе Гран‑при по фехтованию в Корее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россиянки выиграли чемпионат Европы в стрельбе из винтовки
- В Афганистане заявили о желании направить трудовых мигрантов в Россию
- Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии
- Число пострадавших при атаке беспилотников в Рязани возросло до 28 человек
- Королева конкурса красоты рассказала, как сбежала от домашнего насилия
- Желающих вернуться в РФ артистов предупредили о необходимости сменить профессию
- Смертельные штрафы: Как претензии Warner Bros. повлияют на показ «Мортал Комбат 2» в РФ
- СМИ: Маркетплейсы потеряли пользователей из-за блокировки VPN
- «Без спонсора никак»: Во сколько обходится подготовка к конкурсу красоты
- Аллерголог призвал россиян не приносить сирень домой