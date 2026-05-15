Число пострадавших при атаке беспилотников в Рязани возросло до 28 человек
15 мая 202616:33
Алексей Филимонов
Число пострадавших при атаке беспилотников в Рязани выросло до 28 человек. Как пишет RT, об этом заявил глава областного Минздрава Александр Пшенников.
Он отметил, что было госпитализировано семь пациентов, в том числе четверо детей, одного из них которых успешно прооперировали.
«Остальным помощь оказана амбулаторно», - сказал министр.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в результате атаки ВСУ в Рязанской области погибли . Четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
