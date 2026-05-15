Желающих вернуться в РФ артистов предупредили о необходимости сменить профессию
Запрета на возвращение для уехавших из России артистов не существует. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил продюсер Павел Рудченко.
По его мнению, те, кто ранее покинул страну, после возвращения уже не смогут заниматься привычной деятельностью, поэтому им придется сменить профессию.
Он объяснил, что люди не простят этим артистам всего того, что они «наговорили и наделали своими действиями», поэтому будут «бойкотировать их мероприятия».
«Не законная сторона может повлиять на деятельность артистов... а именно общественный резонанс... именно с точки зрения творчества и карьеры у них дальнейшая деятельность не пойдёт», — сказал Рудченко.
Ранее в СМИ появилась информация, что супруга актёра Дмитрия Назарова Ольга Васильева написала письмо в Госдуму, в котором попросила простить их семью и позволить вернуться в Россию. Сама Васильева рассказала одному из Telegram-каналов, что это фейк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
