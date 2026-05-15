Королева конкурса красоты рассказала, как сбежала от домашнего насилия

«Многие девушки, участвующие в конкурсах красоты, несут не просто корону — а определённую миссию: сделать мир лучше. Например, я сама пережила развод с первым мужем из‑за домашнего насилия. После участия в ряде конкурсов красоты я решила помогать другим женщинам: организовала бесплатные фотосессии для центра "Ты не одна". Мы привлекали СМИ, помогали участницам преобразиться. Однажды к нам обратилась женщина с девятью детьми — всего два дня назад она подвергалась насилию со стороны мужа, а теперь чувствовала себя в безопасности и выглядела потрясающе. Я убеждена: в этом и заключается одна из важных миссий женщины. Именно такие качества я ценю в людях», — сказала собеседница НСН.

Всероссийский конкурс красоты «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» — рекордсмен Книги рекордов России и мира по числу участниц. Победительницы и финалистки представляют Россию на международных конкурсах («Мисс и Миссис Мира», «Миссис Вселенная») и реализуют социальные инициативы: помогают детским домам и малоимущим семьям, поддерживают женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия, участвуют в экологических программах.

Ранее член жюри конкурса «Мисс и Миссис Топ Мира Россия» Дарья Максимова сказала в пресс-центре НСН, что помимо внешней красоты важна и внутренняя, ведь не все красивые люди светлые и сильные,.

