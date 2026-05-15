В Афганистане заявили о желании направить трудовых мигрантов в Россию
Афганистан желал бы направить трудовых мигрантов в Россию. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддин Азизи.
По его словам, в настоящее время Кабул прорабатывает такую возможность, отмечая интерес со стороны Москвы по этому вопросу.
«Единственное препятствие, которое существует, - это вопросы, связанные с языком... мы прилагаем усилия, чтобы его преодолеть», - указал он.
Ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов заявил «Радиоточке НСН», что в России установилось равенство между спросом и предложением, поэтому новые мигранты не нужны.
