Дмитриев: США стоит ввести санкции против ЕС и снять их с России
Вашингтону стоит отменить антироссийские санкции, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева.
По его словам, это необходимо для поддержки мировых рынков. Ограничения при этом должны быть введены против Великобритании и стран Евросоюза за отсутствие взаимности и разрушение западной цивилизации посредством иммиграции.
Заявление политика последовало после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал НАТО.
По словам американского лидера, США не нуждаются в помощи НАТО в операции против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Президент Ирана пообещал суровую месть за смерть Али Лариджани
- СМИ: В Москве ослабли ограничения мобильного интернета
- СМИ: США и Израиль не могут определиться с финалом войны в Иране
- Дмитриев: США стоит ввести санкции против ЕС и снять их с России
- В «Росатоме» рассказали об ударе по АЭС «Бушер» в Иране
- На Пхукете в ДТП с микроавтобусом погибла россиянка
- Один человек погиб при атаке беспилотников на Краснодар
- СМИ: Мощный взрыв прогремел в жилой многоэтажке в Краснодаре
- В Госдуме призвали Роскомнадзор объяснить замедление Telegram
- СМИ: Расходы США на конфликт с Ираном могут превысить $1 трлн