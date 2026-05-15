Россиянам назвали самые угоняемые в стране автомобили

По её словам, в первую очередь, это такие модели, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Lada Vesta, Lada Granta, а также Renault Duster. «Спросом» у угонщиков стали пользоваться и китайские авто: Chery Tiggo 7, Haval F7 и Geely.

Варламова отметила, что премиум-сегмент также в зоне риска. Это модели Toyota Land Cruiser Prado, Lexus RX, BMW X6 M, Range Rover и Genesis GV80, которые, как правило, угоняют под заказ.

«Москва и Северная столица остаются главными зонами риска», - заключила эксперт.

Ранее учредитель Федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов заявил «Радиоточке НСН», что для защиты автомобиля от угона нужно устанавливать дополнительное охранное оборудование.

