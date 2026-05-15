Россиянам назвали самые угоняемые в стране автомобили
Автомобили марок Hyundai, Kia и Lada являются самыми угоняемыми в России. Об этом NEWS.ru заявила глава отдела исследований аналитического агентства «Национальный эксперт» Елена Варламова.
По её словам, в первую очередь, это такие модели, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Lada Vesta, Lada Granta, а также Renault Duster. «Спросом» у угонщиков стали пользоваться и китайские авто: Chery Tiggo 7, Haval F7 и Geely.
Варламова отметила, что премиум-сегмент также в зоне риска. Это модели Toyota Land Cruiser Prado, Lexus RX, BMW X6 M, Range Rover и Genesis GV80, которые, как правило, угоняют под заказ.
«Москва и Северная столица остаются главными зонами риска», - заключила эксперт.
Ранее учредитель Федерального сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов заявил «Радиоточке НСН», что для защиты автомобиля от угона нужно устанавливать дополнительное охранное оборудование.
Горячие новости
- Россиянам назвали самые угоняемые в стране автомобили
- Россиянки выиграли чемпионат Европы в стрельбе из винтовки
- В Афганистане заявили о желании направить трудовых мигрантов в Россию
- Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии
- Число пострадавших при атаке беспилотников в Рязани возросло до 28 человек
- Королева конкурса красоты рассказала, как сбежала от домашнего насилия
- Желающих вернуться в РФ артистов предупредили о необходимости сменить профессию
- Смертельные штрафы: Как претензии Warner Bros. повлияют на показ «Мортал Комбат 2» в РФ
- СМИ: Маркетплейсы потеряли пользователей из-за блокировки VPN
- «Без спонсора никак»: Во сколько обходится подготовка к конкурсу красоты