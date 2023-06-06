Зеленский проведет экстренное заседание СНБО из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС

«Президент ... в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО», — написал Данилов в Twitter.

Ранее стало известно, что из-за ударов по Каховской гидроэлектростанции были разрушены задвижки сооружения, произошел неконтролируемый сброс воды. По данным МВД Украины, киевские власти начали эвакуацию населения на правом берегу Днепра, пишет Ura.ru.

В свою очередь, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что потребности в эвакуации жителей города пока нет, отмечает Газета.ру.

