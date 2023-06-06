СМИ сообщили о разрушении 11 из 28 пролетов на Каховской ГЭС

Ранее стало известно, что ГЭС подверглась обстрелу. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявлял о разрушении задвижек и неконтролируемом сбросе воды ниже по течению. При этом дамба станции не разрушилась, отмечает Ura.ru.

«Наблюдается каскадное разрушение станции. В зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов», — указали в экстренных службах.

Как отметил Леонтьев, в зону подтопления могут попасть около 300 домов в Днепрянах и Корсунке ниже по течению, пишет Газета.ру.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет около 12 сантиметров в час.

