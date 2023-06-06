СМИ сообщили о разрушении 11 из 28 пролетов на Каховской ГЭС
Одиннадцать из 28 пролетов Каховской гидроэлектростанции разрушены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Ранее стало известно, что ГЭС подверглась обстрелу. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявлял о разрушении задвижек и неконтролируемом сбросе воды ниже по течению. При этом дамба станции не разрушилась, отмечает Ura.ru.
«Наблюдается каскадное разрушение станции. В зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов», — указали в экстренных службах.
Как отметил Леонтьев, в зону подтопления могут попасть около 300 домов в Днепрянах и Корсунке ниже по течению, пишет Газета.ру.
По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет около 12 сантиметров в час.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru