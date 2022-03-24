Зеленский призвал передать Украине каждый сотый танк и самолет НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский 24 марта призвал Североатлантический альянс передать стране каждый сотый танк и самолет. Об этом сообщает РИА Новости.

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Зеленский также призвал альянс пересмотреть «отношение, оценки и позаботиться о безопасности».

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля. По его словам, за месяц Россия принудит украинскую сторону к капитуляции.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:НАТОУкраина
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