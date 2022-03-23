Столтенберг: НАТО не собирается отправлять войска на Украину

НАТО не собирается отправлять войска на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

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Столтенберг подчеркнул, что НАТО не считает себя частью конфликта.

В то же время, по данным CNN, Пентагон предложил Белому дому варианты дополнительного расположения войск в Восточной Европе. Отмечается, что решение о расширении страны НАТО должны принять на внеочередном саммите.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:УкраинаНАТО
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