Столтенберг: НАТО не собирается отправлять войска на Украину
23 марта 202217:22
НАТО не собирается отправлять войска на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО не считает себя частью конфликта.
В то же время, по данным CNN, Пентагон предложил Белому дому варианты дополнительного расположения войск в Восточной Европе. Отмечается, что решение о расширении страны НАТО должны принять на внеочередном саммите.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru