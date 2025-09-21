Трансляцию «Интервидения» посмотрели 4 млрд зрителей по всему миру
Организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение» сообщили журналистам, что трансляцию шоу посмотрели 4 миллиарда зрителей по всему миру.
Они отметили, что уникальное музыкальное шоу с использованием дополненной реальности привлекло 4 миллиарда зрителей, а в его организации участвовали 500 волонтеров из пяти стран.
Финал конкурса состоялся 20 сентября в Москве на площадке «Live Арена» с участием представителей 22 стран, многие из которых исполняли песни на своих родных языках. Выступления оценивало международное профессиональное жюри из 23 стран. По итогам голосования победу одержал представитель Вьетнама Дык Фук, набравший 422 балла. Ему вручили хрустальный кубок и денежный приз в размере 30 миллионов рублей.
Также было объявлено, что в 2026 году конкурс «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
