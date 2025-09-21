Минобороны: За четыре часа сбито 22 дрона ВСУ

В МО РФ отметили, что дроны были нейтрализованы с 16.00 до 20.00 мск. Так, 16 дронов были сбиты над акваторией Черного моря, еще по 3 БПЛА – над территориями Белгородской области и Крымом.

Ранее в МО РФ сообщили, что в ночь на 21 сентября российские силы ПВО перехватили и ликвидировали 19 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





