Два человека погибли, еще пятеро пострадали в ДТП в Ярославской области
Два человека погибли, еще пятеро пострадали в ДТП с участием двух легковых автомобилей на 5-м км автодороги Тутаев - Шопша в Ярославской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД по Ярославской области Сергей Беляев сообщил, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, включая одного несовершеннолетнего, а также пострадали пять человек, из которых четверо — несовершеннолетних.
Он отметил, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Беляев также призвал водителей избегать необдуманных маневров на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.
По предварительным данным региональной прокуратуры, водитель автомобиля Toyota Corolla не предоставил преимущество автомобилю Renault Logan, что привело к столкновению.
Ранее три человека пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи на западе Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: За четыре часа сбито 22 дрона ВСУ
- Трансляцию «Интервидения» посмотрели 4 млрд зрителей по всему миру
- Два человека погибли, еще пятеро пострадали в ДТП в Ярославской области
- Балицкий: При обстреле Запорожской области пострадали 14 человек
- Трамп признался, что в детстве мечтал о Ferrari
- Израиль отверг признание Палестины Канадой, Австралией и Великобританией
- Трамп: США защитят Польшу и Прибалтику в случае эскалации с Россией
- Гладков: Один погиб, пятеро ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
- Келлог: Трамп хочет мирного соглашения по Украине сейчас
- Даниил Медведев проиграл 196-й ракетке мира на турнире в китайском Ханчжоу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru