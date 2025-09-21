Два человека погибли, еще пятеро пострадали в ДТП в Ярославской области

Врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД по Ярославской области Сергей Беляев сообщил, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, включая одного несовершеннолетнего, а также пострадали пять человек, из которых четверо — несовершеннолетних.

Он отметил, что на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Беляев также призвал водителей избегать необдуманных маневров на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.

По предварительным данным региональной прокуратуры, водитель автомобиля Toyota Corolla не предоставил преимущество автомобилю Renault Logan, что привело к столкновению.

Ранее три человека пострадали в ДТП с автомобилем скорой помощи на западе Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».