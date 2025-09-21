Милад Алирзаев завоевал бронзу на чемпионате мира по греко-римской борьбе

В схватке за третье место он одолел представителя Казахстана Ислама Евлоева со счётом 5:1. Эта награда стала первой бронзовой медалью для России в данной весовой категории с 2007 года, когда золото завоевал Алексей Мишин.

Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступают под флагом UWW.

Ранее российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золотую медаль чемпионата мира 2025 года в весовой категории до 61 кг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

