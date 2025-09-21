Милад Алирзаев завоевал бронзу на чемпионате мира по греко-римской борьбе
Российский борец греко-римского стиля Милад Алирзаев выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 87 кг на чемпионате мира 2025 года, проходящем в хорватском Загребе.
В схватке за третье место он одолел представителя Казахстана Ислама Евлоева со счётом 5:1. Эта награда стала первой бронзовой медалью для России в данной весовой категории с 2007 года, когда золото завоевал Алексей Мишин.
Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября. Российские спортсмены выступают под флагом UWW.
Ранее российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золотую медаль чемпионата мира 2025 года в весовой категории до 61 кг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Милад Алирзаев завоевал бронзу на чемпионате мира по греко-римской борьбе
- Минобороны: За четыре часа сбито 22 дрона ВСУ
- Трансляцию «Интервидения» посмотрели 4 млрд зрителей по всему миру
- Два человека погибли, еще пятеро пострадали в ДТП в Ярославской области
- Балицкий: При обстреле Запорожской области пострадали 14 человек
- Трамп признался, что в детстве мечтал о Ferrari
- Израиль отверг признание Палестины Канадой, Австралией и Великобританией
- Трамп: США защитят Польшу и Прибалтику в случае эскалации с Россией
- Гладков: Один погиб, пятеро ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области
- Келлог: Трамп хочет мирного соглашения по Украине сейчас
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru