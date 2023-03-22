Зеленский присвоил Харькову почётное звание «Город-герой Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание «Город-герой Украины». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Украинский лидер сообщил, что передал почетное звание мэру Харькова Игорю Терехову. Также президент заслушал доклад военного командования по оперативной обстановке и обсудил с представителями энергетической отрасли вопрос обеспечения всех населённых пунктов Харьковской области электроэнергией.

Ранее сообщалось, что Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении.

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:УкраинаХарьковВладимир Зеленский

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