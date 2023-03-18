В Харьковской области российские силы отбили атаку ВСУ

Мотострелковые подразделения России отбили попытку атаки украинских войск в Харьковской области. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов.

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Как отметил офицер, противник попытался нанести удар в полосе обороны 6-й общевойсковой армии в районе Масютовки и Гряниковки.

«При поддержке артиллерии ... было нанесено огневое поражение противнику, в результате чего он вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции», - цитирует Половодова РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:РегионыСпецоперацияВооруженные Силы РФ

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