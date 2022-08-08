Зеленский пригрозил закрыть возможность переговоров с Россией

Если на территории Херсонских и Запорожских областей будут проведены референдумы, то Москва «навсегда закроет возможность переговоров» с Киевом и миром, заявил во время обращения к нации украинский президент Владимир Зеленский.

В Запорожье допустили проведение референдума о вхождении в РФ в сентябре

Напомним, референдум о вхождении в состав России Запорожской области должен состояться в начале осени. Одновременно он запланирован и в Херсонской области.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев и Вашингтон в настоящее время обсуждают план по срыву референдумов в Херсонской и Запорожской областях.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:РеферендумВладимир ЗеленскийУкраина
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