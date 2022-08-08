Зеленский пригрозил закрыть возможность переговоров с Россией
Если на территории Херсонских и Запорожских областей будут проведены референдумы, то Москва «навсегда закроет возможность переговоров» с Киевом и миром, заявил во время обращения к нации украинский президент Владимир Зеленский.
Напомним, референдум о вхождении в состав России Запорожской области должен состояться в начале осени. Одновременно он запланирован и в Херсонской области.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев и Вашингтон в настоящее время обсуждают план по срыву референдумов в Херсонской и Запорожской областях.
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