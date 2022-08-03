Кулеба: Украина и США обсуждают срыв референдумов
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев и Вашингтон в настоящее время обсуждают план по срыву референдумов в Херсонской и Запорожской областях, передают РИА Новости.
Он рассказал, что провел длительный разговор на эту тему с помощником президента США Джейком Салливаном, госсекретарём Энтони Блинкеным и председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли.
«Мы говорили о намерениях России де-факто аннексировать новые оккупированные территории Украины, и как нам предотвратить это», — заявил Кулеба.
Он также подчеркнул, что украинским и американским властям в борьбе с Россией необходимо поменять логику действий.
По словам Кулебы, нужно приложить все усилия для того, чтобы не позволить Москве совершить любое действие, наступление, референдум или ещё что-то другое.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал КНР объединиться против России.
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