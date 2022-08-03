Кулеба: Украина и США обсуждают срыв референдумов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев и Вашингтон в настоящее время обсуждают план по срыву референдумов в Херсонской и Запорожской областях, передают РИА Новости.

Он рассказал, что провел длительный разговор на эту тему с помощником президента США Джейком Салливаном, госсекретарём Энтони Блинкеным и председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли.

«Мы говорили о намерениях России де-факто аннексировать новые оккупированные территории Украины, и как нам предотвратить это», — заявил Кулеба.

Он также подчеркнул, что украинским и американским властям в борьбе с Россией необходимо поменять логику действий.