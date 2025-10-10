Зеленский пригрозил устроить блэкаут в двух регионах России

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил отключениями электричества в Белгородской и Курской области, сообщает «СТРАНА.ua».

Конгрессвуман Луна заявила, что Зеленский ежемесячно отправляет в саудовский банк $50 млн

По его словам, это произойдет, если будут масштабные отключения света на Украине в результате ударов России.

В Госдуме отреагировали на угрозу. Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, угрожая блэкаутом Зеленский хочет посеять панику среди местного населения. «Он хочет породить недоверие к нашим вооруженным силам и органам управления, что, безусловно, не увенчается успехом», — заявил «Ленте.ру» депутат.

Швыткин отметил, что Москва прежде всего исходит из задач специальной военной операции и не оглядывается на те бредовые заявления, которые пытается сделать Киев.

Также Зеленский заявил, что ракеты Tomahawk заставят русских «протрезветь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
