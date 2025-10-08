Конгрессвуман Луна заявила, что Зеленский ежемесячно отправляет в саудовский банк $50 млн
8 октября 202504:32
Украинский президент Владимир Зеленский каждый месяц переводит $50 млн в банк Саудовской Аравии, сообщила в интервью Денни Джонсу на YouTube член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.
«Судя по всему, Зеленский переводит $50 млн в месяц в какой-то саудовский банк. Это странно», — указала она. Другие подробности не приводятся.
Ранее стало известно, что Зеленский замешан в масштабной коррупции на десятки миллиардов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
