Конгрессвуман Луна заявила, что Зеленский ежемесячно отправляет в саудовский банк $50 млн

Украинский президент Владимир Зеленский каждый месяц переводит $50 млн в банк Саудовской Аравии, сообщила в интервью Денни Джонсу на YouTube член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.

Зеленский потратил почти €500 тысяч за один день визита в Австрию

«Судя по всему, Зеленский переводит $50 млн в месяц в какой-то саудовский банк. Это странно», — указала она. Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что Зеленский замешан в масштабной коррупции на десятки миллиардов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
