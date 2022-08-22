Гатилов сообщил, почему невозможна встреча Путина и Зеленского

При этом он отметил роль президента Турции Тайипа Эрдогана, который, по его словам, «делает все возможное» для содействия диалогу. По данным издания, дипломат отверг предположения о возможности встречи между главами двух государств.

Напомним, Эрдоган во время переговоров во Львове с украинским коллегой Владимиром Зеленским предложил последнему провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

