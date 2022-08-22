Гатилов сообщил, почему невозможна встреча Путина и Зеленского

В настоящее время никакой «практической платформы» для проведения встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, сообщил Financial Times постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Посол Таварес: Индонезия была бы рада встрече Путина и Зеленского на G20

При этом он отметил роль президента Турции Тайипа Эрдогана, который, по его словам, «делает все возможное» для содействия диалогу. По данным издания, дипломат отверг предположения о возможности встречи между главами двух государств.

Напомним, Эрдоган во время переговоров во Львове с украинским коллегой Владимиром Зеленским предложил последнему провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры