Гатилов сообщил, почему невозможна встреча Путина и Зеленского
В настоящее время никакой «практической платформы» для проведения встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, сообщил Financial Times постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
При этом он отметил роль президента Турции Тайипа Эрдогана, который, по его словам, «делает все возможное» для содействия диалогу. По данным издания, дипломат отверг предположения о возможности встречи между главами двух государств.
Напомним, Эрдоган во время переговоров во Львове с украинским коллегой Владимиром Зеленским предложил последнему провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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