СК заявил о проведении следственных действий с военными, сдавшимися в Мариуполе
13 апреля 202213:52
Сотрудники Следственного комитета РФ проведут ряд следственных действий с украинскими военнослужащими, которые сдались в плен в Мариуполе. Об этом заявила в среду официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По её словам, показания украинских военных могут помочь в расследовании уголовных дел, возбужденных в отношении руководства ВСУ и украинских националистов в Донбассе.
Ранее в Мариуполе более тысячи украинских морпехов сдались в плен силам ДНР.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru