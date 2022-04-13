СК заявил о проведении следственных действий с военными, сдавшимися в Мариуполе

Сотрудники Следственного комитета РФ проведут ряд следственных действий с украинскими военнослужащими, которые сдались в плен в Мариуполе. Об этом заявила в среду официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Минобороны РФ подтвердило информацию о тысяче сдавшихся украинских военных в Мариуполе

По её словам, показания украинских военных могут помочь в расследовании уголовных дел, возбужденных в отношении руководства ВСУ и украинских националистов в Донбассе.

Ранее в Мариуполе более тысячи украинских морпехов сдались в плен силам ДНР.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:СледователиМариупольВСУСледственный Комитет Рф
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры