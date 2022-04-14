Песков: Путин не отказывается от переговоров с Зеленским, но пока обсуждать нечего

«Пока в предметном плане каких-то новаций на этот счет нет по встрече. Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа. Пока здесь чего-то нового сообщить мы вам не можем» - заявил глава пресс-службы Кремля

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV заявил, что Турция прилагает все усилия для организации переговоров президентов России и Украины, но всё зависит от согласия Путина.



