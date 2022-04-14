Песков: Путин не отказывается от переговоров с Зеленским, но пока обсуждать нечего

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в среду, что Владимир Путин не отказывается от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, передают РИА Новости.

По словам Пескова, для переговоров глав России и Украины необходимо подготовить почву, но стороны пока далеки от заключения соглашения.

Зеленский допустил, что не встретится с Путиным

«Пока в предметном плане каких-то новаций на этот счет нет по встрече. Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа. Пока здесь чего-то нового сообщить мы вам не можем» - заявил глава пресс-службы Кремля

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV заявил, что Турция прилагает все усилия для организации переговоров президентов России и Украины, но всё зависит от согласия Путина.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры