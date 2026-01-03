Зеленский предложил Шмыгалю пост первого вице-премьера и министра энергетики
Президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру действующего министра обороны Украины Дениса Шмыгаля на пост вице-премьера и министра энергетики страны.
В частности, Зеленский написал, что встретился со Шмыгалем и поблагодарил его за работу в Минобороны.
Накануне руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) Зеленский назначил новым главой своего офиса. При этом на место Буданова президент поставил Олега Иващенко. Его уже предварительно уволили с должности главы Службы внешней разведки.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией назвал экстремиста Буданова «отличным» кандидатом на пост главы офиса Зеленского, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский предложил Шмыгалю пост первого вице-премьера и министра энергетики
- США атаковали Венесуэлу и вывезли Мадуро из страны
- Депутат Журавлев: США могут поставить Мачадо главой Венесуэлы
- Группа «Йорш» пообещала масштабный тур и новый альбом в 2026 году
- США предъявили Мадуро и его супруге обвинения в «наркотерроризме»
- Пригожин объяснил феномен самого богатого певца России Вани Дмитриенко
- Уголовное дело возбудили в Москве после изъятия львов
- Власти Венесуэлы сообщили о погибших в результате авиаударов США
- Сенатор Ли: Рубио приказал арестовать Мадуро
- Лидер группы «Йорш» поздравил «ирокезных» россиян с расцветом панк-рока в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru