В частности, Зеленский написал, что встретился со Шмыгалем и поблагодарил его за работу в Минобороны.



Накануне руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) Зеленский назначил новым главой своего офиса. При этом на место Буданова президент поставил Олега Иващенко. Его уже предварительно уволили с должности главы Службы внешней разведки.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией назвал экстремиста Буданова «отличным» кандидатом на пост главы офиса Зеленского, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

