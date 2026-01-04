В Крыму обозначили основное условие разрешения российско-украинского конфликта
Успешные действия Вооруженных сил России — основное условие мирного разрешения российско-украинского конфликта. Об этом в интервью РИА Новости глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.
По его мнению, именно успехи российских войск на фронте формируют моральную атмосферу как в рядах украинской армии, так и в украинском обществе в целом.
Кроме того, завершению конфликта способствуют сотрясающие Украину коррупционные скандалы и деградация украинской инфраструктуры.
Ранее президент США Дональд Трамп утверждает, что не удовлетворен ходом контактов с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Крыму обозначили основное условие разрешения российско-украинского конфликта
- СК раскрыл новые подробности исчезновения семьи Усольцевых
- В России появятся врачи по здоровому долголетию
- СМИ: Операция США в Венесуэле стала серьезным сигналом Украине
- Волна сокращений или хайп? Как ИИ изменит рынок труда в 2026 году
- Собянин: При подлете к Москве сбили 14 беспилотников за ночь
- СМИ: Мадуро этапировали как опасного заключенного
- Майские праздники в 2026 году будут длиться шесть дней
- СМИ: Следующими целями США после Венесуэлы могут стать Иран и Дания
- В Госдуме заявили, что увеличение пенсии зависит от трудового стажа и пенсионных баллов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru