В Крыму обозначили основное условие разрешения российско-украинского конфликта

Успешные действия Вооруженных сил России — основное условие мирного разрешения российско-украинского конфликта. Об этом в интервью РИА Новости глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

По его мнению, именно успехи российских войск на фронте формируют моральную атмосферу как в рядах украинской армии, так и в украинском обществе в целом.

Трамп заявил, что не удовлетворен ходом контактов по Украине

Кроме того, завершению конфликта способствуют сотрясающие Украину коррупционные скандалы и деградация украинской инфраструктуры.

Ранее президент США Дональд Трамп утверждает, что не удовлетворен ходом контактов с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
