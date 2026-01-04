СМИ: Мадуро этапировали как опасного заключенного

Жесткие условия этапирования американскими силовиками захваченного главы Венесуэлы Николаса Мадуро объясняются тем, что его перевозили как опасного заключенного. Об этом сообщило издание New York Times.

Как уточняет газета, на Мадуро были надеты наручники, затемненная маска и, по всей видимости, наушники с шумоподавлением. Это типичные меры для передачи опасных заключенных в США.