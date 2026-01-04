В России появятся врачи по здоровому долголетию

В российской системе здравоохранения появится новая специальность – врач по здоровому долголетию, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ кабина.

Глава Минздрава назвал «ускорителей старения» человека

Министерство здравоохранения должно включить эту должность в профессиональный реестр до 1 апреля текущего года. Данное решение является частью масштабной государственной стратегии по поддержке старшего поколения до 2030 года. Как ранее отмечал председатель правительства Михаил Мишустин, повышение продолжительности и качества жизни, обеспечение активного долголетия граждан являются ключевыми приоритетами власти.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что у многих россиян есть большой потенциал жить до 120 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
