В России появятся врачи по здоровому долголетию
В российской системе здравоохранения появится новая специальность – врач по здоровому долголетию, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ кабина.
Министерство здравоохранения должно включить эту должность в профессиональный реестр до 1 апреля текущего года. Данное решение является частью масштабной государственной стратегии по поддержке старшего поколения до 2030 года. Как ранее отмечал председатель правительства Михаил Мишустин, повышение продолжительности и качества жизни, обеспечение активного долголетия граждан являются ключевыми приоритетами власти.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что у многих россиян есть большой потенциал жить до 120 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
