СМИ: Президент «Ленкома» Варшавер перенес операцию

Президент театра «Ленком», 78-летний Марк Варшавер, перенес операцию перед Новым годом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Людмила Поргина опровергла сообщения о своей госпитализации

Отмечается, что Варшавер провел в медучреждении, где ему удалили доброкачественное новообразование, три дня. Осложнений после операции не было.

Ранее актер Алексей Серебряков попал в больницу из-за обострения хронического бронхита на фоне курения. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ТеатрОперацияГоспитализация

Горячие новости

Все новости

партнеры