СМИ: Президент «Ленкома» Варшавер перенес операцию
4 января 202610:44
Президент театра «Ленком», 78-летний Марк Варшавер, перенес операцию перед Новым годом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Отмечается, что Варшавер провел в медучреждении, где ему удалили доброкачественное новообразование, три дня. Осложнений после операции не было.
Ранее актер Алексей Серебряков попал в больницу из-за обострения хронического бронхита на фоне курения. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
