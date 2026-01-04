СМИ: Президент «Ленкома» Варшавер перенес операцию

Отмечается, что Варшавер провел в медучреждении, где ему удалили доброкачественное новообразование, три дня. Осложнений после операции не было.

Ранее актер Алексей Серебряков попал в больницу из-за обострения хронического бронхита на фоне курения. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

