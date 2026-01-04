Колумбия созвала срочное заседание Совбеза ООН по Венесуэле

Российские средства ПВО минувшей ночью сбили 90 дронов ВСУ над регионами РФ Власти США доставили президента Венесуэлы Мадуро и его жену центр содержания под стражей на юге Нью-Йорка Президент США Трамп заявил о потенциальной возможности военных действий еще против трех стран В РФ введут должность врача по здоровому долголетию Фильм «Чебурашка 2» преодолел отметку в 2 млрд рублей в прокате за три дня