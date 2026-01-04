Колумбия созвала срочное заседание Совбеза ООН по Венесуэле

На фоне действий США в Венесуэле Колумбия созвала срочное заседание Собеза ООН. Об этом заявила директор административного департамента администрации президента Колумбии Анджи Родригес, сообщило РИА Новости.

По ее словам, Колумбия также направила запрос на проведение чрезвычайного заседания Постоянного совета Организации американских государств и встречи министров иностранных дел стран Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), председатель которого – Колумбия.

СМИ: Операция США в Венесуэле стала серьезным сигналом Украине

Ранее президент Колумбии Густаво Петро объявил о решении развернуть на границе с Венесуэлой силы правопорядка. Мера призвана обеспечить готовность к возможному массовому прибытию беженцев. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ВенесуэлаКолумбияСовбез ООН

Горячие новости

Все новости

партнеры