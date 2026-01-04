Собянин: При подлете к Москве сбили 14 беспилотников за ночь
4 января 202608:59
Дежурные средства ПВО Минобороны России сбили за минувшую ночь 14 направлявшихся к Москве беспилотников. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.
Данных о пострадавших или разрушениях нет. На местах падения обломков БПЛА трудятся представители экстренных служб.
Ранее дежурные средства ПВО нейтрализовали более 20 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
