«Пока ИИ не достиг того уровня развития, чтобы полностью вытеснить с рынка труда какую-либо профессию. Однако, в первую очередь, под оптимизацию могут попасть работники, чьи функции связаны с простыми и повторяющимися операциями. Есть риски для позиций с размытыми обязанностями, а также для сотрудников с высокой зарплатой, неподкрепленной уникальной экспертизой. В частности, в IT-секторе наблюдается переизбыток начинающих специалистов при острой нехватке высококвалифицированных кадров (senior-разработчиков, архитекторов, DevOps-инженеров, специалистов по кибербезопасности)», - отметила Голованова.

Собеседница НСН также напомнила, что ИИ отрабатывает конкретные, поставленные ему человеком задачи, так что работодатели сегодня не готовы разбрасываться людьми. В свою очередь основатель портала SuperJob Алексей Захаров подтвердил, что пока развитие ИИ в корне не изменит ситуацию на рынке труда, а какие-то глобальные преобразования соискатели увидят только через десятки лет.

«Пока для нас это не больше, чем «хайп». Отдельные представители отдельных профессий повысят свою эффективность, но в целом никакого существенного влияния на рынок труда ИИ в следующем году не окажет. Он медленно в течение следующего поколения существенно поменяет рынок труда. ИИ – это не только производительность труда, это еще и исследования, новые материалы, тяжелая физика, химия, оборонная безопасность. То есть те, кому сейчас 40-50 лет, уже каких-то существенных изменений на рынке труда, связанных с ИИ, не увидят, а вот те, кому 20-30, будут их свидетелями», - рассказал он НСН.

Ранее стало известно, что нейросети уже смогли заменить нутрициологов – россияне сегодня уже научились составлять меню и режим питания через них, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

