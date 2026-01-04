Волна сокращений или хайп? Как ИИ изменит рынок труда в 2026 году
Наталья Голованова заявила НСН, что в новом году с рисками сокращений из-за ИИ столкнется IT-сектор, а Александр Захаров заверил, что глобальные изменения от «хайпового» развития ИИ россияне увидят лишь через десятки лет.
Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала НСН, что по итогам 2025 года уже 45% сотрудников пользуются искусственным интеллектом в работе.
«Цифровизация и внедрение ИИ в 2026 должны перейти из фазы экспериментов в фазу стратегического преобразования бизнес-процессов, причем основная задача — удержать баланс между оптимизацией процессов и комфортом пользователя. Сегодня технологии на основе ИИ, например, чат-боты, системы прогнозной аналитики, нейросети, используют в работе 45% офисных сотрудников. Вакансий, предполагающих наличие опыта работы с ИИ или навыков машинного обучения, за год стало больше в 2,3 раза по России в целом», - отметила она.
Так, сегодня от некоторых специалистов уже хотят навыков работы с ИИ и нейросетями, и это не только программисты, раскрыла Голованова.
«Опыта машинного обучения и AI-разработки работодатели ждут от программистов, ML-инженеров и аналитиков. Требования и пожелания к наличию навыков использования ИИ в работе чаще всего встречаются в вакансиях для UI/UX-дизайнеров, менеджеров по маркетингу, менеджеров по продажам/работе с клиентами, product/project-менеджеров, графических дизайнеров», - рассказала она.
Как пояснила собеседница НСН, спрос на сотрудников, имеющих навык работы с ИИ, напрямую связан с уровнем доверия к этому инструменту. Так, больше всего на ИИ полагаются маркетологи.
«Наибольший уровень доверия к ИИ показали специалисты, чья работа тесно связана с креативом и рыночными трендами. Лидерами стали маркетологи - каждый второй из них считает использование ИИ в работе гарантией высокого результата. На втором месте — HR-менеджеры (42%), которые видят в ИИ потенциал для автоматизации рутинных процессов. На третьем — менеджеры по продажам (35%)», - раскрыла Голованова.
Она пояснила, что хоть и ИИ сегодня еще не на том уровне, чтобы полноценно заместить целые профессии, для отдельных сотрудников все же есть риски.
«Пока ИИ не достиг того уровня развития, чтобы полностью вытеснить с рынка труда какую-либо профессию. Однако, в первую очередь, под оптимизацию могут попасть работники, чьи функции связаны с простыми и повторяющимися операциями. Есть риски для позиций с размытыми обязанностями, а также для сотрудников с высокой зарплатой, неподкрепленной уникальной экспертизой. В частности, в IT-секторе наблюдается переизбыток начинающих специалистов при острой нехватке высококвалифицированных кадров (senior-разработчиков, архитекторов, DevOps-инженеров, специалистов по кибербезопасности)», - отметила Голованова.
Собеседница НСН также напомнила, что ИИ отрабатывает конкретные, поставленные ему человеком задачи, так что работодатели сегодня не готовы разбрасываться людьми. В свою очередь основатель портала SuperJob Алексей Захаров подтвердил, что пока развитие ИИ в корне не изменит ситуацию на рынке труда, а какие-то глобальные преобразования соискатели увидят только через десятки лет.
«Пока для нас это не больше, чем «хайп». Отдельные представители отдельных профессий повысят свою эффективность, но в целом никакого существенного влияния на рынок труда ИИ в следующем году не окажет. Он медленно в течение следующего поколения существенно поменяет рынок труда. ИИ – это не только производительность труда, это еще и исследования, новые материалы, тяжелая физика, химия, оборонная безопасность. То есть те, кому сейчас 40-50 лет, уже каких-то существенных изменений на рынке труда, связанных с ИИ, не увидят, а вот те, кому 20-30, будут их свидетелями», - рассказал он НСН.
Ранее стало известно, что нейросети уже смогли заменить нутрициологов – россияне сегодня уже научились составлять меню и режим питания через них, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
