СК раскрыл новые подробности исчезновения семьи Усольцевых
Пропавшая свыше трех месяцев назад в тайге в Красноярском крае семья Усольцевых намеревалась добраться до горы Мальвинка в день исчезновения. Об этом заявила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова в интервью ТАСС.
Она уточнила, что по пути к скале расположен так называемый «камень желаний». Эту версию подтверждают туристы, находившиеся в этот же период на Кутурчинском белогорье.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы пропали вместе с пятилетней дочерью в конце сентября во время однодневного похода к горе Буратинка.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что семья Усольцевых могла оказаться в критической ситуации из-за резкого изменения погоды.
