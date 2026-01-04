СК раскрыл новые подробности исчезновения семьи Усольцевых

Пропавшая свыше трех месяцев назад в тайге в Красноярском крае семья Усольцевых намеревалась добраться до горы Мальвинка в день исчезновения. Об этом заявила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова в интервью ТАСС.

Она уточнила, что по пути к скале расположен так называемый «камень желаний». Эту версию подтверждают туристы, находившиеся в этот же период на Кутурчинском белогорье.