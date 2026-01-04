СМИ: Операция США в Венесуэле стала серьезным сигналом Украине

Операция США против президента Венесуэлы Николаса Мадуро была воспринята в Киеве как крайне серьёзный сигнал, сообщает Berliner Zeitung.

Фицо: Военная операция США в Венесуэле — доказательство разрушения миропорядка

Об этом говорят проблемы на фронте и зашедшие в тупик мирные переговоры. Это породило среди украинцев опасения, что США, сконцентрировавшись на делах в Западном полушарии, утратили интерес к прекращению боевых действий.

С другой стороны, такая интерпретация поверхностна, поскольку действия администрации американского президента Дональда Трампа всегда основаны на трезвом расчёте политических издержек и выгод.

Ранее стало известно, что следующими целями США после Венесуэлы могут стать Иран и Дания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

