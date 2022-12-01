Зеленский позвал Маска на Украину
Американскому бизнесмену Илону Маску необходимо посетить Украину, чтобы предлагать пути выхода из конфликта, сообщил глава государства Владимир Зеленский.
«Приезжайте на Украину, и вы увидите своими глазами без лишних слов», — сказал президент. Как отметил Зеленский, только после такого визита следует говорить о том, как разрешить конфликт, кто его начал и когда он сможет завершиться.
«Я не знаю, может, кто-то влияет на него, или он сам принимает решения», — отметил украинский лидер.
Ранее Маск заявил, что изо всех сил пытается добиться деэскалации конфликта вокруг Украины, но пока его усилия остаются безуспешными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 088 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 557 / сут.
- Кандидат на пост американского посла в России поддержала ужесточение санкций
- Стало известно, как правильно выбирать и хранить икру
- Пентагон: США заключили контракт на закупку NASAMS для Украины
- Зеленский позвал Маска на Украину
- Ресурсы YouTube, Авито, Spotify и «Одноклассники» перестали работать
- В Подмосковье локализованы очаги менингита на складе Ozon
- Франция: началась работа по созданию спецтрибунала в отношении России
- Байден заявил, что ревновал супругу к индейцам
- На улицах Сан-Франциско роботы будут убивать преступников
- Дочь Пеле назвала причину его экстренной госпитализации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru