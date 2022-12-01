Зеленский позвал Маска на Украину

Американскому бизнесмену Илону Маску необходимо посетить Украину, чтобы предлагать пути выхода из конфликта, сообщил глава государства Владимир Зеленский.

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«Приезжайте на Украину, и вы увидите своими глазами без лишних слов», — сказал президент. Как отметил Зеленский, только после такого визита следует говорить о том, как разрешить конфликт, кто его начал и когда он сможет завершиться.

«Я не знаю, может, кто-то влияет на него, или он сам принимает решения», — отметил украинский лидер.

Ранее Маск заявил, что изо всех сил пытается добиться деэскалации конфликта вокруг Украины, но пока его усилия остаются безуспешными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийИлон Маск
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