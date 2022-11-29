Компания Starlink Илона Маска повысила тарифы для украинцев

Компания Starlink повысила интернет-тариф для Украины повысила с 60 до 75 долларов в месяц. Об этом говорится в письмах, которые компания SpaceX Илона Маска направила украинским клиентам.

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В документе говорится, что также подорожает оборудования. Так, терминал и антенна теперь обойдутся в 700 доллров вместо 500 ранее.

Уточняется, что новые цены начнут действовать с 29 декабря.

Ранее компания SpaceX в судебном порядке потребовала от украинской ООО «Старлинк» досрочно прекратить использование торговой марки с данным названием, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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