Компания Starlink Илона Маска повысила тарифы для украинцев

В документе говорится, что также подорожает оборудования. Так, терминал и антенна теперь обойдутся в 700 доллров вместо 500 ранее.

Уточняется, что новые цены начнут действовать с 29 декабря.

Ранее компания SpaceX в судебном порядке потребовала от украинской ООО «Старлинк» досрочно прекратить использование торговой марки с данным названием, пишут «Известия».