Зеленский пожаловался на отсутствие успехов в поддержке Киева

Украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие новых успехов в поддержке Киева, а также затягивания принятия нужных стране решений.

Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении

В своем видеобращении глава государства заявил, что в Москве это видят. Президент привел в пример затягивание с поставками дальнобойных ракет, западных самолетов, введении новых антироссийских санкций, проведении «саммита формулы мира» и решениями по евроинтеграции Украины.

Как сообщалось ранее, Зеленский может повторить судьбу лидера террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена, которого поддерживали США.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

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