В своем видеобращении глава государства заявил, что в Москве это видят. Президент привел в пример затягивание с поставками дальнобойных ракет, западных самолетов, введении новых антироссийских санкций, проведении «саммита формулы мира» и решениями по евроинтеграции Украины.

Как сообщалось ранее, Зеленский может повторить судьбу лидера террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена, которого поддерживали США.

