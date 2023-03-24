Зеленский пожаловался на отсутствие успехов в поддержке Киева
Украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие новых успехов в поддержке Киева, а также затягивания принятия нужных стране решений.
В своем видеобращении глава государства заявил, что в Москве это видят. Президент привел в пример затягивание с поставками дальнобойных ракет, западных самолетов, введении новых антироссийских санкций, проведении «саммита формулы мира» и решениями по евроинтеграции Украины.
Как сообщалось ранее, Зеленский может повторить судьбу лидера террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена, которого поддерживали США.
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