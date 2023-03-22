В Японии допустили, что Зеленский станет «вторым бен Ладеном»
Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу лидера террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена, которого поддерживали США. Об этом пишет обозреватель Shūkan Gendai Хироси Охара.
Как отмечается в материале, Соединенные Штаты США предоставляли оружие и деньги моджахедам, в число которых входил бен Ладен.
«Вашингтон, как и сегодня на Украине, поддерживал их, оправдывая борьбу с Россией», — пишет автор.
Обозреватель подчеркнул, что тогда США сделали «героя» из лидера «Аль-Каиды», пишет RT. Сейчас же Вашингтон считает бен Ладена «кровавым террористом». По словам Охары, следует внимательнее следить за положением Зеленского в дальнейшем, отмечает «Свободная пресса».
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