Как отмечается в материале, Соединенные Штаты США предоставляли оружие и деньги моджахедам, в число которых входил бен Ладен.

«Вашингтон, как и сегодня на Украине, поддерживал их, оправдывая борьбу с Россией», — пишет автор.

Обозреватель подчеркнул, что тогда США сделали «героя» из лидера «Аль-Каиды», пишет RT. Сейчас же Вашингтон считает бен Ладена «кровавым террористом». По словам Охары, следует внимательнее следить за положением Зеленского в дальнейшем, отмечает «Свободная пресса».

