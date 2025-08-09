Ученые зафиксировали беспрецедентное потепление в Арктике
Ученые, которые занимаются мониторингом Арктики, зафиксировали беспрецедентное потепление этим летом.
По их словам, температуры поднимались почти в четыре раза быстрее глобального среднего показателя, в то время как одновременные морские волны тепла опустошают коралловые рифы по всему миру.
Согласно новым исследованиям, объем арктического морского льда достиг рекордно низких ежедневных показателей на протяжении всего августа 2025 года, что означает более года непрерывного рекордного снижения.
Кроме того, Северный Ледовитый океан испытал чрезвычайный тепловой стресс в начале августа, при этом температура поверхности моря в Северной Атлантике достигла 32,8°C.
Ранее гляциолог, ведущий научный сотрудник института географии РАН Мария Ананичева сказала НСН, что уплотнение арктического льда положительно повлияет на климатическую обстановку, однако любое искусственное воздействие на природную экосистему может привести и к негативным последствиям.
